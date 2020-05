Coronavírus: Equipas da Suíça preparam regresso aos treinos na segunda-feira

As equipas de futebol na Suíça estão a preparar o regresso aos treinos, autorizados a partir de segunda-feira, numa altura em que existe incerteza sobre o recomeço do campeonato devido à pandemia da covid-19.

Os clubes suíços têm autorização para regressar aos treinos a partir de segunda-feira, no entanto, o Conselho Federal, que chegou a apontar o dia 8 de junho como data para o recomeço do campeonato, vai tomar uma decisão do dia 27 de maio.

De seguida, os clubes vão reunir-se em assembleia-geral, sendo agora apontadas as datas de 20 e 21 de junho para um possível regresso da competição.

A Liga suíça de futebol, interrompida a 23 de fevereiro, é liderada St-Gallen, em igualdade de pontos (45) com o Young Boys, com o Basel em terceiro a cinco pontos dos líderes, quando faltam disputar 13 jornadas.

Apesar da autorização para o regresso aos treinos, existem clubes que contestam a decisão, como o caso do Sion, que considera que tem mais a perder do que a ganhar.

"93% dos nossos recursos são provenientes das bilheteiras, assinantes e patrocinadores e apenas 7% dos direitos televisivos. Retomar o campeonato à porta fechada significa perder muito dinheiro", disse Christian Constantin, presidente do Sion.

O líder do atual oitavo classificado, primeiro acima da 'linha de água', explicou que o regresso ao trabalho privaria o clube de medidas de apoio, como o 'lay-off', que permite ao clube reduzir as despesas em "cerca de 65%".

Por outro lado, o Young Boys, que está na luta pelo título, quer terminar a temporada nos relvados e definir um campeão, os clubes apurados para as competições europeias e quem desce de divisão, salientou Wanja Greuel, diretor geral do clube.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 276 mil mortos e infetou mais de 3,9 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,3 milhões de doentes foram considerados curados.