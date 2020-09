Coronavírus: Equipas do Moçambola podem retomar os treinos

A reabertura das praias e dos treinos das equipas de futebol do Moçambola, principal campeonato moçambicano, marcam esta terça-feira a entrada numa nova fase de alívio de restrições para prevenção da Covid-19 no país.

Após cinco meses de estado de emergência, o país entrou no passado dia 7 de setembro na fase de estado de calamidade por tempo indeterminado, definindo a retoma faseada das atividades económicas no país.

A nova fase mantém, no geral, as restrições que o país adotou nos últimos cinco meses, com destaque para o uso obrigatório de máscara, limitações quanto a ajuntamentos e interdição de eventos em espaços de diversão.

Permanecerá ainda interdita a realização das modalidades desportivas com ou sem espetadores, embora passem a ser permitidos, a partir desta terça-feira, treinos dos clubes do Moçambola e de atletas ou equipas que tenham competições internacionais.

As praias estarão abertas, mas será proibida a prática de desporto de grupo, espetáculos musicais e venda e consumo de bebidas alcoólicas.

"Aqui vamos ser intransigentes. Queremos voltar gradualmente ao normal, mas não queremos ver pessoas aglomeradas e a consumir bebidas alcoólicas. Não. Aí os homens da lei e ordem vão tomar conta", declarou o Presidente da República, Filipe Nyusi, ao anunciar o estado de calamidade, no dia 4 de setembro.

A retoma faseada das atividades económicas, dividida em três fases, começou a ser adotada em 18 de agosto, com o reinício das aulas de ensino superior, técnico e profissional e regresso dos cultos religiosos embora com lotação limitada a 50% da capacidade do espaço (com limite máximo de 150 pessoas).

A segunda fase, a 1 de setembro, permitiu a reabertura de cinema, teatros, casinos, ginásios e escolas de condução, entre outras atividades consideradas de médio risco.

Uma nova fase está agendada para a data de 1 de outubro e abrange o reinício das aulas da 12.ª classe, último ano do ensino secundário em Moçambique.

Filipe Nyusi frisou que o reinício das aulas noutras classes está dependente da autorização do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, em função do desenvolvimento da situação da pandemia no país e em coordenação com o Ministério da Saúde.

Moçambique tem um total acumulado de 5.482 infeções, 35 óbitos e 3.094 recuperações (55% do total) desde que foi declarada a pandemia, em 11 de março.