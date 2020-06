Coronavírus: FK Orenburg anuncia seis casos positivos no plantel

O FK Orenburg anunciou esta quinta-feira que seis futebolistas testaram positivo à covid-19, tornando-se no quarto clube da liga russa a registar infeções pelo novo coronavírus desde o reinício da competição, na semana passada.

Em comunicado, o clube, penúltimo classificado da prova, refere que "seis jogadores e dois colaboradores" testaram positivo e que o treino de hoje foi cancelado.

O Orenbrug garante que os jogadores testaram negativo antes do jogo de sábado com o Lokomotiv de Moscovo (derrota por 1-0), onde alinham os portugueses Éder e João Mário, e admite a possibilidade de toda a equipa ser colocada em isolamento e adiar o encontro com o Krasnodar, agendado para sábado.

Segundo Konstantin Paramonov, treinador da equipa, os resultados positivos foram detetados nos testes realizados no aeroporto, já depois do encontro com os moscovitas.

Na semana passada, FK Rostov, Dínamo Moscovo e FK Ufa anunciaram casos positivos nas respetivas equipas.

O aumento de casos pode colocar em causa a continuidade da liga russa, que esteve suspensa durante mais de três meses devido à pandemia de covid-19, que, de acordo com o balanço mais recente, causou 8.605 mortos no país.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou quase 482 mil mortos e infetou mais de 9,45 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela AFP.