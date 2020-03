Coronavírus: Hungria suspende campeonato de futebol

A Federação Húngara de Futebol (MLSZ) suspendeu esta segunda-feira todas as competições no país, devido à pandemia de Covid-19, e pediu aos clubes que cancelem os treinos, de modo a que jogadores, treinadores e funcionários possam ficar em casa.

"Esperamos, desta forma, contribuir para evitar a propagação desta pandemia", afirmou o porta-voz da MLSZ, Jeno Sipos, num vídeo publicado no site oficial do organismo.

A Hungria foi dos poucos países europeus que no último fim de semana ainda teve o principal campeonato a decorrer, com todos os jogos a serem disputados à porta fechada.

Também hoje, antes desta decisão da MLSZ, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, tinha apelado à interrupção dos campeonatos de futebol.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.600 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ronda as 174 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 161 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 331 casos confirmados. Do total de infetados, mais de 77 mil recuperaram.

Até hoje, a Hungria identificou 39 casos de pessoas infetadas, tendo morrido uma delas.