Coronavírus: Jogadores do Anderlecht abdicam do salário de abril

Com as competições paradas devido à pandemia de covid-19, os clubes de futebol fazem contas e tentam arranjar soluções para evitar graves crises financeiras.

Segundo a imprensa belga, o plantel do Anderlecht decidiu ajudar o clube a ultrapassar este momento delicado. Os homens liderados por Vincent Kompany, capitão e treinador da equipa, abdicaram de um mês de salários. Esta medida vai permitir uma poupança de cerca de 3 milhões de euros.

Karel Van Eetvelt, CEO do clube, explicou que a direção propôs aos jogadores uma redução no salário do mês de abril. No entanto, os atletas decidiram abdicar da totalidade do vencimento do próximo mês para não prejudicarem as contas do Anderlecht, que, segundo a imprensa belga, estão muito complicadas.

Já os membros da direção do emblema de Bruxelas decidiram baixar o salário, recebendo apenas consoante as tarefas que realizarem.