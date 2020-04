Coronavírus: Jogadores e dirigentes do Celtic propuseram corte nos salários

A estrutura do futebol do Celtic, incluindo os jogadores do plantel principal, propuseram-se a baixar os salários entre abril e junho, para "assegurar a estabilidade do clube" durante a crise provocada pela covid-19, anunciou esta sexta-feira o campeão escocês.

"O diretor-executivo, o treinador, diretores, plantel principal e restantes funcionários, incluindo membros da academia e diretores para o futebol, ofereceram-se para reduzir significativamente os seus salários e adiar uma parte considerável dos seus ganhos entre abril e junho", informou o emblema de Glasgow, através de comunicado divulgado no site oficial.

O director-executivo do Celtic, Peter Lawell, agradeceu a iniciativa do treinador, Neil Lennon, e dos jogadores, que "revelaram vontade de contribuir" para o clube neste momento, mas também a toda a restante estrutura do futebol dos 'católicos'.

O técnico Neil Lennon considerou que "trabalho de equipa e solidariedade" são valores do clube e acrescentou: "Estamos cientes da realidade económica e dispostos a contribuir. Vamos ultrapassar esta situação com união e aguardar ansiosamente pelos desafios que se seguirão".

A formação do Celtic, que conta com 51 títulos de campeão na Escócia, atrás do recordista Rangers (53), liderava o campeonato quando este foi interrompido, estavam decorridas 30 jornadas.

Na quinta-feira, a Federação Escocesa de Futebol decidiu prolongar "a suspensão do futebol a todos os níveis no país, seja profissional ou recreativo, pelo menos até 10 de junho", devido à crise mundial de saúde pública provocada pelo novo coronavírus.

