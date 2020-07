Coronavírus: Jogo da MLS adiado devido a teste positivo de um jogador

O jogo entre o DC United e o Toronto FC, da Liga norte-americana de futebol (MLS), agendado para este domingo, foi adiado para data a designar devido a um teste positivo para o novo coronavírus, anunciou a organização da competição.

O resultado positivo verificou-se no plantel do DC United, tendo-se registado um inconclusivo entre os jogadores do Toronto FC.

O protocolo de segurança imposto para a retoma da competição, centralizada em Orlando, devido à pandemia de covid-19 prevê que os jogadores realizem testes antes da partida e que os resultados sejam conhecidos antes do encontro.

A MLS divulgará posteriormente uma nova data para o jogo.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 565 mil mortos e infetou mais de 12,74 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (134.815) e mais casos de infeção confirmados (mais de 3,24 milhões).