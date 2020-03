Coronavírus: José Peseiro deixou a Venezuela e regressou a Portugal

Canceladas as eliminatórias do Mundial, José Peseiro regressou a Portugal por causa da crise do coronavírus, adianta a imprensa venezuelana.





O selecionador da Venezuela voltou ao nosso país na companhia dos outros elementos da sua equipa técnica: Nuno Presume, Daniel Correia e Vítor Peseiro.Peseiro foi oficializado a 4 de fevereiro como selecionador da Venezuela, numa contratação envolta em polémica. A 8 de março divulgou a sua primeira lista de convocados . Devia estrear-se na qualificação sul-americana para o Mundial'2020 frente à Colômbia, liderada pelo compatriota Carlos Queiroz, a 27 de março, em Barranquilha.