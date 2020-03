Coronavírus: Liga da Austrália resiste às paragens

Austrália ainda resiste às paragens. A 24ª ronda da A-League arranca hoje, mas há condicionantes.





Os jogos dos Wellington Phoenix, equipa neozelandesa em competição, como visitante foram adiados após o primeiro-ministro australiano Scott Morrisson ter decretado que todos aqueles que entrassem no país teriam de estar em isolamento durante 14 dias.O mesmo aconteceu aos encontros que envolvem os Melbourne Victory, por se terem deslocado à Nova Zelândia no dia 14. As restantes partidas vão ser disputadas à porta fechada.