Coronavírus: Liga ucraniana adia jogo na jornada de regresso devido a casos positivos

Um jogo da liga ucraniana, agendado para domingo, foi adiado este sábado depois de vários jogadores e elementos da equipa técnica de um clube terem testado positivo para covid-19, anunciou o organismo responsável pela competição.

Sem especificar números, a liga ucraniana indica que os casos positivos foram detetados no plantel do Karpaty, último classificado da prova, que no domingo deveria defrontar o Mariupol.

Entretanto, o clube garantiu que o plantel está assintomático e que vão ser realizados novos testes na segunda-feira.

A liga ucraniana de futebol, liderada pelo Shakhtar Donetsk, orientado pelo português Luís Castro, recomeçou hoje, com jogos à porta fechada.

O futebol na Europa viu os campeonatos serem suspensos em meados de março. Agora, grande parte está de regresso: recomeçou a 16 de maio na Alemanha, volta em Espanha a 11 de junho e em Portugal já a 03 de junho.

