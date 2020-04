Coronavírus: Mortes na Bielorrússia aumentam mas governo mantém competições de futebol

A Bielorrússia é um dos poucos países do Mundo que, face à pandemia causada pelo novo coronavírus, mantém os jogos de futebol e assim vai continuar, não obstante o número de mortes por covid-19 ter aumentado no país.





Embora os números da doença estejam ainda longe dos verificados em outros locais do Mundo, nas últimas horas assistiu-se a um agudizar da situação na Bielorrússia, que soma 33 mortos, 3281 casos positivos, sendo que desses 2444 estão hospitalizados - segundo dados no ministério da saúde do país.O ministro do desporto e do turismo diz que não há motivos para suspender as competições. "Só se a situação piorar", referiu Sergey Kovalchuk, assegurando que o ministério do desporto e a federação estão a "monotorizar diariamente a situação".