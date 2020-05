Coronavírus: Oito casos positivos na equipa mexicana do Santos Laguna

Oito futebolistas do Santos Laguna estão infetados com o novo coronavírus, anunciou o clube mexicano de futebol, o que pode comprometer o regresso do campeonato, suspenso há mais de dois meses devido à pandemia.

"Os resultados dos exames médicos realizados esta semana pelo clube Santos Laguna são os seguintes: oito jogadores são positivos para a covid-19, mas estão assintomáticos", disse a Liga Mexicana de Futebol (Liga MX).

As identidades dos oito jogadores não foram especificadas pela Liga mexicana ou pelo clube.

"Eles estão sob constante observação médica, conforme estipulado no protocolo elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde do governo federal", acrescentaram as autoridades mexicanas de futebol.

Esses testes foram realizados com vista a um possível regresso aos treinos a partir da próxima semana. Dois outros clubes, o Guadalajara e o Monterrey, também realizaram testes, com o Monterrey a revelar que não tem casos positivos.

Os oito casos positivos surgem num momento em que se está a discutir um possível um regresso do campeonato mexicano, sendo esperada uma decisão até ao final da semana,

O líder do Santos Laguna, Alejandro Irarragorri, afirmou ao canal de televisão TUDN, que os casos positivos no clube complicam um possível regresso da competição e explicou que o cenário pode ser ainda mais grave, uma vez que só receberam os resultados de 22 dos 48 testes efetuados a jogadores e equipa técnica.

Mais de 6.000 mortes devido à pandemia de covid-19 foram registadas no México, num total de 56.500 casos de infeção confirmados, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas -- Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.