Coronavírus: Pedro Martins faz apelo a partir da Grécia

Pedro Martins, técnico do Olympiacos, deixou um apelo aos portugueses. "Eu infelizmente não posso estar com os meus filhos, mas se tivesse a oportunidade de estar com eles, ia aproveitar o tempo de qualidade ao máximo. Tarefas não faltariam. Estejam em família com as pessoas que mais amam, desenvolvam essas relações de forma diferente", disse o treinador dos gregos em declarações à Liga, relatando o que se passa em solo helénico.





"As coisas aqui em Atenas estão muito semelhantes ao que se está a passar em Portugal. Tenho passado o meu tempo em casa, como toda a gente, com sentido de responsabilidade e aguardando mais instruções", explicou.