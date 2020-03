Coronavírus: presidente da UEFA garante 300 mil máscaras para a Eslovénia

O presidente da UEFA garantiu 300 mil máscaras de proteção para distribuir na Eslovénia, seu país natal, onde há uma grande falta deste tipo de material. De acordo com a imprensa do país, as primeiras remessas já estão a caminho.

Aleksander Ceferin contactou Jack Ma, fundador do gigante de distribuição chinês Alibaba, que se apressou a responder ao seu pedido. "Pedi um favor ao meu bom amigo Jack Ma, chefe do Alibaba. E ele respondeu: é claro! Vou levar o material para a Bélgica e fazê-lo chegar à Eslovénia", explicou Ceferin.