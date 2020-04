Coronavírus: Taiwan tornou-se o quinto país do Mundo com futebol a decorrer

A Liga de futebol de Taiwan arrancou este domingo à porta fechada, devido à pandemia de covid-19, juntando-se a campeonatos na Bielorrússia, único país europeu, Burundi, Nicarágua e Tajiquistão como 'resistentes' onde a bola ainda rola.

Em Taiwan, o futebol arrancou para a temporada 2020, numa ronda inaugural que começou com um jogo 'grande'.

Em casa do tricampeão em título Tatung, o 'vice' de 2019, o Taipower, venceu por 3-2, agradecendo sobretudo a um 'bis' de Hsiang-Wei Lee, que fez o tento decisivo aos 90+2 minutos.

O futebol está suspenso de forma generalizada na maior parte do mundo, sobrando um punhado de ligas que decorrem com mais ou menos segurança e medidas sanitárias envolvidas.

Caso único na Europa é a Bielorrússia, onde o Zhodino lidera à quarta jornada, com os mesmos pontos do Energetik-BGU, um duo na frente que se pode tornar um trio se o Slavia Mozyr vencer, na segunda-feira, o Rukh Brest.

Com adeptos nas bancadas, pelo menos para já, o campeonato no Burundi já viveu 27 jornadas e entra na fase crítica, com oito jornadas que decidirão o campeão, com o Le Messager Ngozi na 'pole position', com 55 pontos.

Quatro abaixo está o Musongati, o único que ainda pode 'roubar' o título aos líderes e que hoje defronta o Vital'O por um lugar nas meias-finais da Taça do Presidente daquele país.

Se o único campeonato ainda de pé em África está quase a terminar, na Ásia também está a dar os primeiros passos a Liga do Tajiquistão, um país vizinho de Afeganistão, China, Quirguistão e Uzbequistão.

Aqui, também se joga à porta fechada e o Istiqlol, campeão em título, joga hoje com o CSKA Pomir Dushanbe à procura de conseguir seguir, já à segunda jornada, na liderança da prova.

Na América Central, é na Nicarágua que a bola rola num campeonato que teve 'ordem' do Governo presidido por Daniel Ortega para prosseguir.

Aqui, o Managua, que já venceu a edição transata, continua a dominar, com cinco pontos à maior sobre o segundo classificado, o Diriangen, ao cabo de 16 jornadas, com Esteli, Ferretti, Jalapa e Chinandega também em posição de qualificação para o 'play-off' que decidirá, no fim da fase regular, o novo campeão.

O último mês, que contaria, em vários continentes, com grande atividade futebolística à medida que os campeonatos reiniciavam ou se encaminhavam para a fase decisiva, acabou por ser de 'deserto' de golos, assim obrigou a expansão da pandemia do novo coronavírus.

Em termos nacionais, foram adiadas quatro jornadas da I Liga, da 25.ª à 28.ª, que se deveria ter realizado na sexta-feira e no sábado, e outras tantas da II Liga, prova na qual se cumpriu o último jogo luso, o Leixões-Farense (1-1), em 09 de março.

Para já não há data do regresso, sendo que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) já encerrou todas as competições não profissionais, incluindo o futebol feminino, que não terá vencedor na Liga, Taça de Portugal e Taça da Liga.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, já provocou mais de 100 mil mortos e infetou mais de 1,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios.