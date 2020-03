Coronavírus: UEFA afasta-se da decisão e são as federações que decidem títulos

Michele Uva, vice-presidente da UEFA, anunciou ontem que a decisão de cada campeonato é responsabilidade da respetiva federação, no caso de as provas não terminarem.





"Cada federação tem liberdade e soberania para decidir sobre o seu próprio campeonato e decidir, juntamente com a respetiva liga profissional, sobre os campeões, as subidas e as descidas. A UEFA vai definir uma data limite para receber as listas de equipas qualificadas para a próxima edição das competições continentais", afirmou o responsável ao canal de televisão Mediaset Italia.A UEFA comunicou ainda que vai decorrer uma reunião amanhã, às 12 horas, com a presença dos secretários-gerais das federações, para decidir o futuro da Liga dos Campeões. A possibilidade de ser jogada à porta fechada está em cima da mesa.