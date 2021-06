Costa do Sol defronta Black Bulls na 10.ª jornada do Moçambola

O Costa do Sol, campeão em título, defronta, no sábado, o Black Bulls, líder da prova, naquele que é visto como o dérbi da 10.ª jornada do principal campeonato de futebol moçambicano, o Moçambola.

O campeão em título relançou as expectativas, no domingo, derrotando o Ferroviário de Nacala por 3-1, passando da 10.ª para sexta posição (com 13 pontos), após várias derrotas nas jornadas anteriores.

Por sua vez, o Black Bulls, com 25 pontos, luta para manter a liderança da prova, posição que assumiu desde as primeiras jornadas, seguido pelo Ferroviário de Maputo, com 21 pontos.

A 10.ª jornada do Moçambola começa na sexta-feira, com o jogo entre o Ferroviário de Lichinga e o seu homólogo de Nacala.





Jogos da 10.ª jornada:

-Sexta, 18 jun:

Ferroviário de Lichinga - Ferroviário de Nacala

- Sábado, 19 jun:

Black Bulls - Costa do Sol

- Domingo, 20 jun:

ENH - Matchedje

Ferroviário da Beira - Desportivo de Maputo

Ferroviário de Nampula - Ferroviário de Maputo

UD Songo -Incomáti

Textáfrica - Liga Desportiva

Classificação:

1. Black Bulls, 25 pontos

2. Ferroviário de Maputo, 21.

3. Ferroviário da Beira, 19

4. Vilankulo, 15

5. Ferroviário de Lichinga, 15

6. Casto do Sol, 13.

7. Songo, 13

8. LD Maputo, 11

9. Incomati, 11

10. Ferroviário de Nacala, 9

11. Ferroviário de Nampula, 7.

12. Desportivo,7.

13. Textáfrica, 5.

14. Matchedje, 3