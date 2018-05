Continuar a ler

Já o Liverpool tinha anunciado que em caso de vitória, entregaria a medalha de vencedor ao jogador apesar de o mesmo já não fazer parte do plantel.



O brasileiro Phillipe Coutinho, pode tornar-se este sábado no único jogador a conquistar o triplete (La Liga, Taça do Rei e Liga dos Campeões) nesta temporada, isto caso o Liverpool vença a final da Liga dos Campeões que irá disputar frente ao Real Madrid.Coutinho, que deixou os reds em janeiro para rumar ao Barcelona, ainda disputou a fase de grupos com o clube inglês, o que lhe valeria a distinção de vencedor caso os pupilos de Jurgen Klöpp se superem à equipa de Zinedine Zidane.