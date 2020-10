Covid-19: Competições novamente sem público na Bélgica

As competições desportivas profissionais na Bélgica, entre as quais a liga de futebol, vão decorrer novamente sem público, a partir da noite desta sexta-feira, devido à segunda vaga de covid-19, anunciaram as autoridades.

O jogo de hoje entre o Kortrijk e o Anderlecht, referente à 10.ª jornada da liga belga, já será disputado à porta fechada e esta medida que se insere nas novas restrições, extensível a iniciativas culturais, será aplicada durante pelo menos quatro semanas.

Vários especialistas em doenças infeciosas defendem a aplicação de um novo confinamento, dada a escalada no número de novos casos de covid-19 no país, mas o primeiro-ministro Alexander De Croo disse que confia no comportamento coletivo dos belgas para evitar uma medida tão drástica.

Não são as regras que vão vencer o vírus, mas sim todos nós juntos, sob a condição de sermos uma equipa unida de 11 milhões de belgas, defendeu o dirigente liberal flamengo.

Os estádios de futebol assistiram ao regresso gradual dos espetadores em meados de setembro, após vários meses sem público.

Entretanto, todas as competições desportivas amadoras foram suspensas até 19 de novembro, após uma reunião dos presidentes das respetivas federações, situação que levou o primeiro-ministro Alexander De Croo a considerar de crise nacional.

A Bélgica, que tem uma incidência média de cerca de 620 casos de coronavírus por 100.000 habitantes, fica atrás apenas da República Checa (668) na UE, de acordo com dados da AFP.

Os últimos dados referem que a Bélgica, com cerca de 11,5 milhões de habitantes, tinha 270.132 infetados e 10.588 mortes registadas desde o início da pandemia, segundo o instituto de saúde Sciensano.

Na semana passada, ocorreram mais de 10.000 novas infeções diárias e o país está perto de 500 hospitalizações por dia, um nível não alcançado desde a primeira semana de abril.