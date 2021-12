Covid-19 deixa Real Madrid em alerta: clube blinda Valdebebas por temer mais casos

O Real Madrid revelou quarta-feira que Marcelo e Luka Modric testaram positivo à Covid-19 mas o clube merengue teme que existam mais casos. A imprensa espanhola avança que foram apertadas as medidas em Valdebebas, uma vez que há o risco de surto.O treino desta quinta-feira estava previsto para as 11h30 mas afinal só se vai realizar às 16 horas. Os elementos do plantel e todos os que trabalham próximos do grupo foram sujeitos a novos testes.Marcelo e Luka Modric são os casos mais recentes. Desde o início da pandemia, já 15 jogadores merengues estiveram infetados. Além do croata e do brasileiro deram positino no passado Mariano, Kroos, Militão, Casemiro, Hazard, Jovic, Nacho, Valverde, Benzema, Lunin, Alaba e Vallejo.