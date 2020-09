Covid-19: Governo moçambicano pondera financiar testes das equipas do Moçambola

O Governo moçambicano está a estudar a possibilidade de pagar os testes à covid-19 dos atletas das equipas que vão participar no Moçambola esta temporada, disse esta segunda-feira à Lusa a diretora-nacional de Saúde Pública.

"É uma possibilidade muito forte. Mas é uma possibilidade, tendo em conta todo um quadro de constrangimentos orçamentais para o Estado e para as próprias equipas", disse Rosa Marlene.

A responsável do organismo avançou também que as autoridades de saúde seguem de perto todos os passos que estão a ser dados para o início do campeonato ainda este ano, tendo em conta o elevado número de pessoas que a prova movimenta, nomeadamente jogadores, dirigentes e pessoal de apoio das equipas.

"Num contexto de pandemia como este, as provas desportivas colocam questões de interesse para a saúde pública", declarou a diretora-nacional de Saúde Pública.

A edição de 2020 do campeonato moçambicano tem arranque previsto para 7 de novembro, depois de o início da prova, a 4 de abril, ter sido adiado, devido à pandemia.

Os treinos das equipas começam oficialmente na terça-feira, mas o início está condicionado à realização de testes de despistagem à Covid-19.

Ao abrigo das regras de controlo sanitário face ao novo coronavírus, os treinos devem ser divididos em períodos que permitam a participação de um terço do plantel.

A competição vai envolver 14 equipas, tendo o Costa do Sol, orientado pelo treinador português Horácio Gonçalves, como campeão em título.