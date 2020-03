Covid-19: José Mourinho integra campanha da FIFA em parceria com a OMS

O treinador português José Mourinho integra uma campanha de prevenção do Covid-19 desenhada e divulgada esta terça-feira pela FIFA em parceria com a Organização Mundial de Saúde.

"Em termos de interação social, dê um passo atrás. Mantenha-se, no mínimo, a um metro de distância de todos que tossem ou espirram", diz Mourinho, treinador do ano FIFA em 2010, atualmente à frente dos ingleses do Tottenham.

A campanha, que conta com seis técnicos, é apresentada pelo francês Arsène Wenger, que orientou o Arsenal durante 22 anos, e que sublinhou o facto de o coronavirus ser "grave" e que é necessário que todos coloquemos "a saúde em primeiro lugar".

"Estas são as cinco táticas principais para combater o coronavírus, e desafio-te a segui-las, com disciplina e a toda a hora", anuncia.

A lavagem regular das mãos, preferencialmente com uma solução que contenha álcool, evitar tocar os olhos, boca e nariz, espirrar para o cotovelo e não para o ar, manter distância segura para outros cidadãos ou simplesmente ficar em casa quando as pessoas não se sentem bem, são as recomendações.

O argentino Maurício Pochettino, substituído por Mourinho no Tottenhanm, o selecionador do Senegal, Aliou Cissé, a britânica Jill Ellis, treinadora da seleção feminina dos Estados Unidos campeã do Mundo em 2015 e 2019, e a responsável pela equipa feminina do Manchester United, Casei Stoney, são os outros técnicos da campanha.