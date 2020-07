Covid-19: Líder da liga suíça com jogador infetado

O St. Gallen, atual líder do campeonato suíço e clube em que atua o futebolista português André Ribeiro, anunciou esta quinta-feira que um dos seus jogadores, o helvético Boris Babic, acusou positivo à covid-19, após ter regressado da Sérvia.

Em comunicado, o emblema helvético explicou que o avançado de 22 anos, que é de origem sérvia, esteve duas semanas em Belgrado a recuperar de uma grave lesão no joelho e que regressou infetado com o novo coronavírus, apesar de não ter sintomas.

O St. Gallen, que lidera com surpresa a liga suíça, acrescentou que Babic não esteve em contacto com qualquer jogador do plantel e que foi prontamente colocado de quarentena.

Babic é colega de equipa de André Ribeiro, jogador de 23 anos e internacional sub-20 por Portugal, que está a fazer a sua primeira temporada no St. Gallen (nove jogos e um golo), depois de ter passado as últimas épocas nas equipas secundárias do Sp. Braga.