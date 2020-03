Covid-19: Liga belga quer evitar qualquer contacto entre jogadores e adeptos

A Liga belga adotou esta quinta-feira uma série de medidas para evitar a propagação do Covid-19, entre elas a proibição de selfies, autógrafos e outros cumprimentos entre jogadores e adeptos.

"Os contactos com jogadores não são desejáveis por agora. Por isso, pedimos aos adeptos que não peçam autógrafos, cumprimentos, 'selfies' ou camisolas aos jogadores neste período", pode ler-se num comunicado da 'Pro League'.

Ainda assim, aquela competição não suspendeu qualquer jogo das próximas jornadas, tomando antes medidas de acordo com as recomendações das autoridades belgas, entre elas as entrevistas de jornalistas a atletas a menos de um metro de distância.

Fica um pedido aos adeptos para que, em caso de doença, não se deslocarem aos estádios na próxima ronda, marcada para o fim de semana, e evitar "contactos diretos fúteis tanto quanto possível", suprimindo os cumprimentos entre futebolistas no início e fim de jogos.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou cerca de 3.300 mortos e infetou mais de 95 mil pessoas em 79 países, incluindo nove em Portugal.