Covid-19 obriga equipas vizinhas a defrontarem-se a 1200 quilómetros de casa

Talleres de Escalada e o Club Atletico Temperley preparam-se para protagonizar um dos episódios mais peculiares do futebol, tudo devido à pandemia de Covid-19.





De acordo com o jornal argentino 'Olé', os dois clubes, que se encontram separados por apenas 7.4 quilómetros, vão defrontar-se a mais de 1200 quilómetros de distância dos seus estádios em jogo dos 16 avos de final da Taça. Esta medida vai de encontro com as regras estabelecidas pelo governo argentino com o objetivo de travar a contaminação da Covid-19 naquele país.

O Estádio Coloso del Ruca Quimey, em Cutral-Có, será o palco do duelo entre os dois rivais, que esta temporada já serviu de 'casa emprestada' do Huracán-Estudiantes de San Luís, também para uma eliminatória da Taça da Argentina.



E se este caso se desse em Portugal?

Imagine-se, agora, que este seria um cenário que clubes rivais portugueses teriam de se sujeitar, como por exemplo um Benfica-Sporting ou Sporting-Benfica a disputar-se... em Barcelona, cidade que fica a cerca de 1250 quilómetros de ambos os estádios de águias e leões. Surreal.