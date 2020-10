Covid-19: Oyarzabal falha jogo com Portugal por ter "anticorpos IGG altamente positivos"

Mikel Oyarzabal vai falhar o particular da Espanha contra Portugal, esta noite, em Alvalade. O extremo de 23 anos não viajou com a restante comitiva para Lisboa depois de o resultado dos testes PCR realizados na concentração da La Roja, ainda em território espanhol, ter sido negativo mas revelado "anticorpos IGG altamente positivos", de acordo com um comunicado divulgado na manhã desta quarta-feira pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).





"Apesar de não representar risco de contágio por ter anticorpos IGG positivos, o protocolo da UEFA recomenda que não vá ao estádio", acrescenta a nota da RFEF, na qual é referido que "o futebolista não abandona a concentração e aguarda novos testes para fazer parte da seleção nas partidas da Liga das Nações contra a Suíça e a Ucrânia".

Recorde-se que o jogador da Real Sociedad testou positivo à Covid-19 no final de agosto e, na altura, o selecionador Luis Enrique retirou-o da convocatória.