Covid-19: Rabiot falha jogo com Ucrânia mas deve defrontar Portugal

O médio francês Adrien Rabiot, em isolamento com os companheiros da Juventus, devido à covid-19, vai falhar o encontro particular com a Ucrânia, mas deverá ser opção para o jogo com Portugal, da Liga das Nações.

O selecionador francês, Didier Deschamps, revelou que o companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo apenas se deve juntar à equipa a meio da semana e "não poderá participar" no jogo com a Ucrânia, na quarta-feira.

"Ele faz parte dos contactos de dias pessoas com testes positivos, assim como todo o grupo da Juventus. Ele deverá respetiar o protocolo sanitário das autoridades italianas, que exigem um isolamento de cinco dias entre dois testes", disse Deschamps.

Deschamps revelou ainda que Rabiot não será substituído para o encontro com a Ucrânia, de preparação para a receção a Portugal, em 11 de outubro, e para a visita à Croácia, três dias depois.

Os jogadores e os restantes elementos ligados ao plantel da Juventus foram colocados em isolamento, um procedimento que não os impede de treinar ou de jogar, mas proíbe os contactos com o exterior, após dois casos positivos de dois membros da estrutura.