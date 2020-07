Covid-19: Rússia recomenda regresso das competições desportivas

O Ministério do Desporto da Rússia recomendou esta quinta-feira às organizações desportivas que retomem todas as competições nacionais e regionais, após a suspensão de quase quatro meses devido à pandemia de covid-19.

O responsável pela pasta do Desporto, Oleg Matitsin, assinou uma ordem publicada esta quinta-feira na página do ministério que anula as instruções dadas em meados de março, que determinavam a suspensão ou adiamento de todos os eventos desportivos.

Todos os atletas que participem nas competições nacionais e regionais devem passar por um teste à covid-19 não mais de 72 horas antes da chegada ao local da prova e só podem competir se o resultado for negativo, explica o ministério.

As competições devem ser organizadas de acordo com as recomendações sanitárias e seguir as decisões das autoridades regionais, levando em consideração a situação epidemiológica e a disseminação do novo coronavírus nos respetivos territórios.

O mesmo critério será aplicado aos eventos desportivos internacionais realizados na Rússia, que é o quarto país do mundo em número de infeções por covid-19, com cerca de 707.301 casos registados e 10.843 mortes.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 549 mil mortos e infetou mais de 12 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.