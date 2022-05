Craig Gordon é eleito futebolista do ano na Escócia e estabelece recorde

O guarda-redes Craig Gordon, do Hearts, foi eleito, aos 39 anos, o futebolista do ano na Escócia, com o jogador a ser escolhido como o melhor pela terceira vez, o que constitui um recorde.

O internacional escocês foi novamente o escolhido pelo painel de jornalistas, depois de ter sido eleito uma primeira vez em 2005/06, então também ao serviço do Hearts, e em 2014/15, quando representava o Celtic.

O guarda-redes capitaneou o Hearts ao terceiro lugar no campeonato, posição que já assegurou a três jornadas do final, e ajudou a equipa a qualificar-se para a final da Taça da Escócia, em que defrontará o Rangers, em 21 de maio.

"Estou imensamente orgulhoso e feliz por vencer isto novamente. Venci a cada oito anos, ou mais ou menos... Talvez vença outra vez em 2030", comentou o guarda-redes, que completa 40 anos em dezembro, acrescentando que apesar da 'desconfiança' que possam ter com a sua idade, sente-se motivado para mostrar que ainda pode jogar.

Ao serviço da seleção da Escócia, Craig Gordon não sofreu qualquer golo em sete dos 10 jogos disputados no grupo de qualificação para o Mundial2022, com a equipa a terminar em segundo, tendo ainda que defrontar a Ucrânia nas meias-finais do caminho A do 'play off' europeu, em 01 de junho.