Craque do Celtic desmaiou após impacto violento: «Não me lembro de nada...»

Kyogo Furuhashi, craque japonês do Celtic, apanhou um tremendo susto no domingo, durante o duelo frente ao Aberdeen. É certo que a sua equipa venceu por expressivos 6-0, mas temeu-se o pior quando o jogador asiático foi literalmente 'varrido' por Slobodan Rubezic.

Perdeu os sentidos e revelou esta segunda-feira que nem se lembra bem do sucedido: "Não sei quanto tempo demorou, nem como sai de campo sozinho. Não me lembro de nada... Quando me disseram no hospital que estava tudo bem, senti que os deuses do futebol estavam ali para me proteger."

Recorde-se que Slobodan Rubezic foi admoestado com cartão amarelo e continuou em campo.