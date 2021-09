Crespo já traja ‘à Fenerbahçe’

Miguel Crespo, médio que se transferiu do Estoril para o Fenerbahçe (assinou um contrato válido por três temporadas mais outra de opção), já ficou a conhecer os cantos à casa. Num vídeo publicado nas redes sociais do prestigiado emblema de Istambul, o futebolista de 24 anos surgiu com a camisola 27 no anfiteatro onde atua a equipa dirigida por Vítor Pereira. Sorridente, o jogador português até se atreveu a arranhar duas ou três palavras em turco.