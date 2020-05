Criadores do spray que árbitros usam nos jogos pedem que o presidente da FIFA seja preso

O argentino Pablo Silva e o brasileiro Haine Allemagne, criadores do spray que os árbitros usam para delimitar distâncias nos jogos em lances de bola parada, pedem uma pena de prisão entre um e quatro anos para os dirigentes da FIFA, incluindo o presidente, Gianni Infantino. Ambos alegam que o spray está a ser utilizado sem o seu consentimento e que o organismo que regula o futebol mundial estará a violar as patentes da invenção, que foram devidamente registadas.





Os processo decorre num tribunal no Brasil há quatro anos e nos próximos dias será conhecido o desfecho. Os inventores do spray contrataram o advogado Cristiano Zanin Martins, que conseguiu a libertação de Lula da Silva, e pedem mais de 40 milhões de dólares (cerca de 36,5 milhões de euros) de indemnização."Estamos à espera da decisão do tribunal de primeira instância. Vamos exigir que Gianni Infantino e todos os outros vão presos, além da penhora de bens e contas", contou Pablo Silva ao jornal espanhol 'As'.Pablo Silva e Haine Allemagne tinham um acordo com Joseph Blatter, ex-presidente da FIFA, e Julio Grondona, 'vice' na altura, para a utilização do spray a troco de 40 milhões de dólares, mas o 'FIFA gate', a par da morte do dirigente argentino, acabou quebrar todos os canais de comunicação dos dois com o organismo, que passou a utilizar o spary sem cumprir o acordo."Fomos pacientes, mas depois vimos que usaram a spray na Rússia, em 2018, quando uma providência cautelar o impedia", acrescenta o argentino, adiantando que pretende levar o caso aos tribunais dos EUA.