Criança de 6 anos põe brinquedos à venda para ir ver jogo do River Plate

Renzo, um menino argentino de 6 anos que vive na província de Entre Ríos, a cerca de 480 quilómetros de Buenos Aires, é um dos muitos adeptos que quer ir no próximo sábado à capital assistir à segunda mão da Taça dos Libertadores, entre a sua equipa, o River Plate, e o Boca Juniors. Sem meios para garantir a viagem, e muito menos o bilhete, Renzo colocou à venda os seus bens mais preciosos: os brinquedos.O pequeno montou uma banca à porta de casa, com um cartaz em que se podia ler: "Vendo brinquedos para poder ir ao Monumental". A mãe fotografou-o, colocou a imagem nas redes sociais e num ápice a imagem tornou-se viral. O presidente da filial do River na região tratou de assegurar a presença de Renzo no jogo."Quando vi a publicação não hesitei em ir visitá-lo. A minha mãe fez o impossível em 2001 para que eu pudesse ir pela primeira vez ver o River, acho até que deixou de comer", contou Emanuel Julian Barneaud.Assim, Renzo e a mãe vão ao Monumental, assistir ao jogo. "A Carolina, a mãe do Renzo, também é uma lutadora e vou ajudá-la a realizar o sonho do filho."O pequeno recebeu uma camisola e um boné assinados por uma antiga estrela do River, Enzo Francescoli. "Obrigada Renzo por nos lembrares a nós, os que amamos o River, que há mais para alé de um resultado. O River é a nossa paixão", lembrou o presidente.