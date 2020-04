Cristian Campestrini: «Maradona deixou-me sem nada»

Cristian Campestrini lançou duras críticas a Maradona, recordando que ficou sem clube por causa do astro argentino. Segundo conta o guarda-redes mexicano, de 39 anos, no final de 2018 jogava nos Dorados de Sinaloa e tinha proposta para renovar, quando foi contactado por Maradona que o queria levar para a Bielorrússia, na altura El Pibe era o novo "chairman" do Dínamo Brest.





No entanto, Campestrini não chegou a viajar e culpa Maradona pela situação complicada em que ficou: "Conversei com os dirigentes do Dorados, e eles entenderam. Mas na véspera de embarcar, ele (Maradona) diz-me que vai para o Dorados, e que eu procurasse um clube e depois bloqueou-me no telemóvel. Quando tentei encontrar opções, faltava um dia para fechar o mercado de transferências", recorda, afirmando mesm: "Maradona deixou-me sem nada"."Graças a Deus eu não passei um dia no Dorados com Maradona. Para mim, o futebol tem outros valores, outros códigos", sublinhou.