Quem não se lembra de Cristian Rodríguez? Que representou o Benfica e depois foi protagonista de uma transferência controversa para o rival FC Porto? Pois bem, tem estado longe dos meandros mais mediáticos do futebol mas isso não significa, de todo, que o seu talento tenha sumido: 'Cebola' Rodríguez foi eleito o melhor jogador do último campeonato uruguai.

Cristian, agora com 32 anos, capitaneou o Peñarol ao 49º título nacional com um 'punhado' de boas exibições, facto mais do que suficiente para ser galardoado na 32ª edição do 'Pesquisa: América responde ao El País', uma cerimónia que reúne a opinião de jornalistas especializados e que visa distingir os melhores futebolistas e treinadores do continente americano.

Cristian Rodríguez não escondeu a felicidade, admitindo, no entanto, a surpresa pela boa época realizada depois de ultrapassado o calvário das lesões. "Trabalho muito para que as coisas saiam bem, principalmente para a equipa. Claro que ser recompensado desta maneira é muito bom, sinto uma alegria enorme", destacou o médio polivalente. Com o Campeonato do Mundo à porta - que inicia no próximo mês de junho, na Rússia - é normal que ‘Cebola’ acalente a esperança de ser um dos escolhidos do selecionador uruguaio, Óscar Tabárez. Ainda assim, o ex-jogador de Benfica e FC Porto garante estar apenas comprometido com os trabalhos no Peñarol.

Autor: Daniel Monteiro