Cristián Rodríguez partiu vidro do balneário após derrota e foi parar o hospital

Cristián Rodríguez teve um fim-de-semana para esquecer. No último domingo, o Peñarol (clube onde alinha o uruguaio) foi derrotado por 3-0 em casa do Nacional. Rodríguez, que foi suplente utilizado, não escondeu a frustração depois do apito final.





De acordo com o 'Ovación', já no balneário, o antigo jogador de Benfica e FC Porto partiu um vidro do balneário ao soco, sendo levado posteriormente para o hospital com cortes profundos no braço. Foi submetido a uma cirurgia plástica e teve alta horas depois.A mesma fonte avança que o jogador deverá ficar três semanas de baixa.