Cristiano Ronaldo em ação: Al Nassr-Al Raed, em direto

há 38 min 18:05

Liderança está a seis pontos

O Al-Ittihad, de Nuno Espíritio Santo, lidera a esta altura a Liga saudita, com 59 pontos, mais seis do que o Al Nassr, 2.º classificado. Um triunfo hoje permitirá à equipa de Cristiano Ronaldo encurtar distâncias, ainda queà condição, visto que a formação orientada pelo técnico português ficará com um jogo por disputar.