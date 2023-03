há 3 horas 12:07

Cristiano Ronaldo e companhia de olho nos 'quartos' da Taça do Rei

O Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, recebe o Abha esta terça-feira, a partir das 14h30, em jogo dos 'quartos' da Taça do Rei da Arábia Saudita. Trata-se do primeiro de dois jogos entre as duas equipas no espaço de quatro dias, visto que se voltam a defrontar no sábado para a 21.ª jornada do campeonato saudita.