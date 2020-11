Cristiano Ronaldo entre os candidatos ao prémio The Best

Cristiano Ronaldo é um dos nomeados para o prémio The Best, que será entregue a 17 de dezembro.





(em atualização)Thiago Alcântara (Espanha/ FC Bayern München / Liverpool FC)(Portugal / Juventus FC)Kevin De Bruyne (Bélgica/ Manchester City FC)Robert Lewandowski (Polónia/ FC Bayern München)Sadio Mané (Senegal / Liverpool FC)Kylian Mbappé (França / Paris Saint-Germain)Lionel Messi (Argentina / FC Barcelona)Neymar (Brasil / Paris Saint-Germain)Sergio Ramos (Espanha/ Real Madrid CF)Mohamed Salah (Egito/ Liverpool FC )Virgil van Dijk (Holanda/ Liverpool FC)Alisson Becker (Brasil / Liverpool FC)Thibaut Courtois (Bélgica/ Real Madrid CF)Keylor Navas (Costa Rica / Paris Saint-Germain)Manuel Neuer (Alemanha/ FC Bayern München)Jan Oblak (Eslovénia/ Atlético de Madrid)Marc-André ter Stegen (Alemanha/ FC Barcelona)Marcelo Bielsa (Argentina / Leeds United FC)Hans-Dieter Flick (Alemanha/ FC Bayern München)Jürgen Klopp (Alemanha/ Liverpool FC)Julen Lopetegui (Espanha/ Sevilla FC)Zinedine Zidane (França/ Real Madrid CF)Lucy Bronze (Inglaterra/ Ol. Lyon/ Manchester City WFC)Delphine Cascarino (França/ Ol. Lyon)Caroline Graham Hansen (Noruega/ FC Barcelona)Pernille Harder (Dinamarca/ VfL Wolfsburg / Chelsea FC Women)Jennifer Hermoso (Espanha/ FC Barcelona)Ji So-yun (Coreia do Sul/ Chelsea FC Women)Sam Kerr (Austrália / Chelsea FC Women)Saki Kumagai (Japão/ Olympique Lyonnais)Dzsenifer Marozsán (Alemanha/ Olympique Lyonnais)Vivianne Miedema (Holanda/ Arsenal WFC)Wendie Renard (França/ Olympique Lyonnais)Ann-Katrin Berger (Alemanha/ Chelsea FC Women)Sarah Bouhaddi (França/ Olympique Lyonnais)Christiane Endler (Chile / Paris Saint-Germain)Hedvig Lindahl (Suécia/ VfL Wolfsburg / Atlético de Madrid Femenino)Alyssa Naeher (EUA/ Chicago Red Stars)Ellie Roebuck (Inglaterra/ Manchester City WFC)Lluís Cortés (Espanha / FC Barcelona)Rita Guarino (Itália/ Juventus )Emma Hayes (Inglaterra/ Chelsea)Stephan Lerch (Alemanha/ VfL Wolfsburg)Hege Riise (Noruega/ LSK Kvinner)Jean-Luc Vasseur (França/ Olympique Lyonnais)Sarina Wiegman (Holanda/seleção)FIFA Puskás AwardWho will succeed 2019’s winner Daniel Zsóri in taking home the coveted crown this year? The eleven-goal shortlist for the best goal of the year has been revealed. This year’s selection:Shirley Cruz (Costa Rica) – Costa Rica v. Panama (28 janeiro 2020)Giorgian De Arrascaeta (Uruguai) – Ceará SC v. CR Flamengo [Brasileirão - Brazil] (25 agosto 2019)Jordan Flores (Inglaterra) – Shamrock Rovers FC v. Dundalk FC (28 fevereiro 2020)André-Pierre Gignac (França) – UANL Tigres v. Pumas UNAM [Liga MX - Mexico] (1 março 2020)Sophie Ingle (Gales) – Arsenal WFC v. Chelsea FC Women [FA Women’s Super League - Inglaterra] (19 janeiro 2020)Zlatko Junuzovic (Austríaco) – SK Rapid Wien v. FC Red Bull Salzburg [Bundesliga - Áustria] (24 junho 2020)Hlompho Kekana (África do Sul) – Mamelodi Sundowns FC v. Cape Town City FC (20 agosto 2019)Son Heung-min (Coreia do Sul) – Tottenham Hotspur FC v. Burnley FC [Premier League] (7 dezembro 2019)Leonel Quiñónez (Equador) – Universidad Católica v. CSD Macará [Serie A - Ecuador] (19 agosto 2019)Luis Suárez (Uruguai) – FC Barcelona v. RCD Mallorca [LaLiga [MG(1] - Spain] (7 dezembro 2019)Caroline Weir (Escócia) – Manchester City WFC v. Manchester United WFC (7 setembro 2019)