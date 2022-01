Cristiano Ronaldo fora dos três candidatos ao prémio The Best da FIFA

A FIFA anunciou esta sexta-feira a lista final dos três nomeados a vencer o prémio The Best da FIFA, que não conta com a presença de Cristiano Ronaldo. O avançado português do Manchester United perdeu a corrida à distinção para Salah (Liverpool), Lewandowski (Bayern) e Messi (PSG), que lutarão entre si pela distinção que será anunciada no dia 17.Esta é a primeira vez que Cristiano Ronaldo fica de fora do pódio dos prémios The Best. Em 2016, o craque português que na altura jogava pelo Real Madrid, bateu Lionel Messi (2.º) e Antoine Griezmann (3.º), conquistando a distinção na edição de estreia.No ano seguinte, em 2017, CR7 voltaria a vencer, levando a melhor novamente sobre Lionel Messi (2.º), com Neymar Jr. a ficar na terceira posição.Em 2018, ficou em segundo, com 19.08% dos votos, seguido por Salah, com 11.23%. Modric foi quem venceu nesta edição.Há três anos, Lionel Messi foi quem mais sorriu, batendo a concorrência - composta por Van Dijk (2.º) e Cristiano Ronaldo (3.º) - com 46 votos.Na última edição, realizada em 2020 (em 2021 não se realizou por culpa da pandemia), Cristiano Ronaldo voltaria a ser segundo, com Lewandowski a atingir o topo, com 52 votos. Neste ano, Lionel Messi 'subiu' ao último lugar do pódio.De recordar que o troféu The Best substituiu o antigo prémio de Jogador do Ano da FIFA, criado em 1991 e que entre 2010 e 2015 foi atribuído em conjunto com a Bola de Ouro, da revista 'France Football'.As finalistas ao The Best para melhor jogadora do ano também foram conhecidas esta sexta-feira, com as espanholas Jenni Hermoso e Alexia Putellas e a australiana Sam Kerr a lutarem pelo galardão, conquistado em 2020 pela britânica Lucy Bronze.2.º - Lionel Messi (Barcelona) - 26.42%3.º - Antoine Griezmann (Atlético Madrid) - 7.53%2.º - Lionel Messi (Barcelona) - 19.25%3.º Neymar (Barcelona/Paris Saint-Germain) - 6.97%1.º Luka Modric (Real Madrid) - 29.05%3.º Mohamed Salah (Liverpool) - 11.23%1.º Lionel Messi (Barcelona) - 46 pontos2.º Virgil van Dijk (Liverpool) - 38 pontos1.º Robert Lewandowski (Bayern Munique) - 52 pontos3.º Lionel Messi (Barcelona) - 35 pontos