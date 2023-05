Cristiano Ronaldo ganhou mais 15 milhões de euros do que Lionel Messi nos últimos cinco anos

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi têm, ao longo dos últimos anos, dominado o futebol mundial, algo que se reflete no palmarés de ambos e no dinheiro que têm arrecadado. Segundo a plataforma 'Safe Betting Sites', o internacional português leva a melhor sobre o astro argentino nesse aspeto, tendo ganho 587 milhões de euros em salários e outros patrocínios nos últimos cinco anos, mais 14.9 milhões do que o 'rival'.Segundo um estudo divulgado pela mesma fonte - que tem em conta dados da Forbes -, e apesar de Ronaldo liderar no que diz respeito a ganhos gerais nos últimos cinco anos, Messi supera o português quando se trata só de 'dinheiro dentro de campo', ou seja, sem ter em conta os patrocínios: aí, o argentino faturou 379 M€, contra os 322 M€ do português.Se falarmos só de patrocínios, os números de Ronaldo são 'avassaladores': 265 M€ contra os 193 M€ de Messi. Em 2023 - ano em que foi oficializado no Al Nassr -, o avançado luso faturou 84 M€ só em patrocínios, valor muito superior ao que tinha auferido em cada um dos últimos cinco anos. Em 2022, o ano em que tinha faturado mais dentro desse período, tinha ganho 51 M€. Na mesma linha, também o valor dos patrocínios de Messi sofreu um aumento significativo na temporada 2022/23, subindo para os 60 M€. No ano passado, tinha sido de 46 M€.