Cristiano Ronaldo impediu adeus de Bruno Alves: «Disse-me: ‘Tens de continuar a jogar'»

Bruno Alves representa atualmente os gregos do Smyrnis, mas a sua continuidade no futebol esteve na ‘corda bamba’, após de ter rescindido inesperadamente com o Famalicão, clube ao qual esteve ligado pouco mais de duas semanas no último verão. E a verdade é que só não se ‘reformou’ graças a um telefonema de... Ronaldo. “Disse-me: ‘Tens de continuar a jogar. Cuidas de ti e estás em boa forma. Sei o quanto gostas de futebol, por isso não desistas.’”, contou o defesa de 39 anos, ao Sport24, e acrescentou. “Mudou a minha decisão. Foi um grande apoio do melhor do mundo. Se Cristiano diz para continuar, então é porque posso realmente continuar”, revelou Bruno Alves, que soma cinco jogos pelo Smyrnis.