Cristiano Ronaldo no 'coro' que celebra os 60 anos de Maradona

O mundo do futebol uniu-se esta sexta-feira para dar os parabéns ao argentino Diego Armando Maradona pelos seus 60 anos, num 'coro' que incluiu o avançado internacional português Cristiano Ronaldo.

"Olá 'gringo', que tal? Quero deixar-te felicidades pelos teus 60 anos. Quero desejar-te o melhor, irmão. Que corra tudo bem e que aproveites a vida. Um abraço, irmão. Número um, mas depois do 'bicho'", disse o capitão da seleção de Portugal.

No futebol luso destacou-se ainda José Mourinho, que desejou um "dia fantástico" ao astro argentino: "Muito obrigado por tudo o que me deste a mim e a todos os que amam o futebol. E pela tua humildade. Admirava-te muito, mais ainda desde dia que te conheci. Muito obrigado pela tua amizade e humildade. Foste grande em campo e fora, com os teus amigos, és ainda maior".

O brasileiro Ronaldo recorda que Maradona foi "o responsável por inspirar muita gente", num lote no qual se inclui, enviando "saudades" ao "irmão" campeão do mundo pela 'celeste' em 1986, no México.

"Olá mister, senhor Diego. Felicito-o pelos 60 anos. Gosto muito de si, de todo o meu coração. Um beijo muito grande e que Deus te dê muita saúde a ti e à tua família. O teu fã número um", disse outro internacional 'canarinho', Ronaldinho Gaúcho.

O italiano Fábio Canavarro, o holandês Van Basten e o alemão o Schuster estão entre os muitos que recordaram a data e enviaram mensagens ao antigo futebolista, que começou a carreira no Argentinos Juniors, passou pelo Boca Juniors, jogou posteriormente na Europa, no Barcelona, Nápoles e Sevilha, antes de voltar ao seu país.





