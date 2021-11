Cristiano Ronaldo nos finalistas para o prémio The Best da FIFA: conheça todos os nomeados

Cristiano Ronaldo está entre os 11 nomeados para o prémio The Best da FIFA, cujo vencedor será anunciado a 17 de janeiro do ano que vem , em Zurique, na Suíça. O jogador do Manchester United, que iniciou o ano na Juventus, é o único português entre os eleitos ao troféu que distingue o melhor jogador de 2021, o qual procura conquistar pela terceira vez na carreira e repetir os triunfos de 2016 e 2017.Recorde-se que Robert Lewandowski, avançado polaco do Bayern Munique, venceu o galardão em 2020.Karim Benzema (França/Real Madrid)Kevin De Bruyne (Bélgica/Manchester City)Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus /Manchester United)Robert Lewandowski (Polónia/Bayern Munique)Lionel Messi (Argentina /Barcelona /Paris Saint-Germain)Neymar (Brasil / Paris Saint-Germain)Erling Haaland (Norway/Borussia Dortmund)Jorginho (Itália/Chelsea)N’Golo Kanté (França/Chelsea)Kylian Mbappé (França/Paris Saint-Germain)Mohamed Salah (Egipto/Liverpool)Stina Blackstenius (Suécia/BK Häcken)Aitana Bonmati (Espanha/Barcelona)Lucy Bronze (Inglaterra/Manchester City)Magdalena Eriksson (Suécia/Chelsea)Caroline Graham Hansen (Noruega/Barcelona)Pernille Harder (Dinamarca/Chelsea)Jennifer Hermoso (Espanha/Barcelona)Ji So-yun (Coreia do Sul/ Chelsea)Sam Kerr (Austrália/Chelsea)Vivianne Miedema (Holanda/Arsenal)Ellen White (Inglaterra/Manchester City)Alexia Putellas (Espanha/Barcelona)Christine Sinclair (Canadá/Portland Thorns)Lluís Cortés (Espanha/Barcelona)Peter Gerhardsson (Suécia/Seleção da Suécia)Emma Hayes (Inglaterra/Chelsea)Beverly Priestman (Inglaterra/Seleção do Canadá)Sarina Wiegman (Holanda /Seleção da Holanda/Seleção de Inglaterra)Antonio Conte (Itália/Inter/Tottenham)Hansi Flick (Alemanha/Bayern Munique/Seleção da Alemanha)Pep Guardiola (Espanha/Manchester City)Roberto Mancini (Itália/Seleção de Itália)Lionel Sebastián Scaloni (Argentina/Seleção da Argentina)Diego Simeone (Argentina/Atlético Madrid)Thomas Tuchel (Alemanha/Chelsea)Ann-Katrin Berger (Alemanha/Chelsea)Christiane Endler (Chile/Paris Saint-Germain/Lyon)Stephanie Lynn Marie Labbé (Canadá/Rosengård/Paris Saint-Germain)Hedvig Lindahl (Suécia/Atlético Madrid)Alyssa Naeher (EUA/Chicago Red Stars)Alisson Becker (Brasil/ Liverpool)Gianluigi Donnarumma (Itália/AC Milan/Paris Saint-Germain)Édouard Mendy (Senegal/Chelsea)Manuel Neuer (Alemanha/Bayern Munique)Kasper Schmeichel (Dinamarca/Leicester)