Cristiano Ronaldo recebe visita de William Carvalho em Riade

Cristiano Ronaldo recebeu ontem a visita de William Carvalho, médio do Betis que está na capital saudita para disputar a Supertaça de Espanha. "Os tugas em Riade", escreveu o médio da Seleção nas redes sociais. Depois do treino matinal do Al Nassr, no qual CR7 provou que continua a dar saltos estratosféricos, o relvado recebeu as equipas do Valencia e do Real Madrid, que se defrontam hoje [ver peça ao lado]. Ancelotti deixou elogios a CR7. "A contratação foi fantástica, desejamos-lhe o melhor. É uma lenda do nosso clube, tal como Bale, que se retirou. Estão no coração de todos os madridistas", disse o técnico.