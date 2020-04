Cristiano Ronaldo surpreende cantor brasileiro: «Até tremi!»

O cantor brasileiro Luan Santana conheceu Cristiano Ronaldo no passado mês de novembro, quando foi visitar o Estádio da Juventus, a Turim, e parece ter deixado uma boa impressão no internacional português que não esqueceu o encontro, e até enviou para o Brasil uma caixa de produtos personalizados que o artista fez questão de abrir nas redes sociais.





"Não estou a conseguir segurar a emoção porque recebi um presente que vocês não acreditam. Para mim é o maior ídolo do mundo. Uma das pessoas que mais admiro, uma das mais talentosas do mundo", afirmou o cantor de música popular brasileira que foi presenteado com jeans, perfumes, cuecas, óculos escuros, meias e uma bolsa personalizada da marca CR 7."Quando esta caixa chegou aqui em casa, tremi. Obrigado de coração. Sou um grande admirador, você sabe disso. Grande fã seu. Beijo para ti e para a tua família linda. Obrigado por tudo o que fazes pelo nosso futebol mundial", concluiu.