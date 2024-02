Croácia demite selecionador sub-17 que admitiu estar a apoiar o Betis no jogo com o Dínamo Zagreb

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Hrvatski nogometni savez (@hns_cff)

A federação croata anunciou esta quinta-feira, através de um comunicado nas redes sociais, o despedimento de Robert Jarni, antigo selecionador dos sub-17 daquele país que assumiu, em público, que iria apoiar o Betis, equipa que representou durante três anos, no confronto com o Dínamo Zagreb da Conference League."Por decisão unânime do Conselho Executivo da Federação Croata de Futebol, Robert Jarni foi demitido das suas funções como selecionador da seleção croata sub-17 após declarações inadequadas na comunicação social. A comissão apoia o direito de todos os indivíduos apoiarem o clube que quiserem [...], mas a posição de selecionador é muito clara e tem em conta os padrões mais elevados. É inadequado, indesejável e inaceitável que uma pessoa à frente de uma seleção torça abertamente contra qualquer clube croata em competições europeias", pode ler-se no comunicado em questão.Robert Jarni, antigo lateral esquerdo, passou pelo Betis entre 1995 e 1998 enquanto jogador, e orientava os sub-17 da Croácia desde agosto de 2022."Por decisão unânime do Conselho Executivo da Federação Croata de Futebol, Robert Jarni foi demitido das suas funções como selecionador da seleção croata sub-17 após declarações inadequadas na comunicação social.A comissão executiva da seleção apoia o direito de todos os indivíduos, bem como de todos os jogadores - incluindo os da seleção - apoiarem o clube que quiserem, mesmo contra os clubes croatas na Europa, embora tal pensamento não seja considerado desejável.No entanto, a posição de selecionador é muito clara e tem em conta os padrões mais elevados. É inadequado, indesejável e inaceitável que uma pessoa à frente de uma seleção torça abertamente contra qualquer clube croata em competições europeias. Promover a união dentro da família do futebol croata é uma condição sem a qual qualquer seleção croata não pode ser gerida com sucesso.Selecionadores croatas têm uma tarefa clara de promover a união, a cooperação, o respeito e a confiança mútua entre todos os clubes croatas, por isso a federação considera esta decisão como a única correta para proteger a família do futebol croata".