Crouch recorda Taarabt no Tottenham: «Tinha qualidade mas queria era fazer 'cuecas'»

Peter Crouch recorda o marroquino do Benfica Abel Taarabt como um jogador de muita qualidade mas que preferia tentar fintar os defesas a jogar para o grupo.





"Fomos companheiros de equipa no Tottenham, era ele ainda um jovem e, embora tivesse todos os truques e habilidades, ele estava mais interessado em tentar fazer' cuecas' aos defesas do que fazer um passe sensato. Tinha muita habilidade, mas nunca a demonstrou em função do grupo", referiu o antigo avançado inglês, agora colunista do Daily Mail.Taarabt assinou pelo Tottenham em 2007 mas nunca conseguiu impor-se no clube londrino, tendo sido emprestado ao Queens Park Rangers nas épocas seguintes.