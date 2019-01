O Cruz Azul, treinado pelo português Pedro Caixinha, perdeu no sábado em casa com o Guadalajara, por 1-0, na segunda jornada do torneio de Clausura mexicano.Depois de ter empatado na estreia, o conjunto da Cidade do México foi derrotado por um golo de Ronaldo Cisneros aos 79 minutos.Finalista do torneio de Abertura, o Cruz Azul ocupa o 12.º lugar do Clausura, com um ponto, enquanto o Guadalajara é primeiro com seis.