Cruz Azul, de Pedro Caixinha, obtém primeira vitória no Clausura mexicano

O Cruz Azul, treinado pelo português Pedro Caixinha, obteve no sábado a sua primeira vitória no torneio Clausura mexicano, ao ganhar em casa do Tigres por 1-0. Stephen Eustáquio, reforço do Cruz Azul que chegou do Chaves , ficou na bancada.Em encontro da terceira jornada, bastou ao Cruz Azul o golo anotado por Elias Hernandez, aos 33 minutos, na conversão de um penálti, resultado que permite à equipa de Caixinha subir ao sétimo lugar com quatro pontos, menos três do que o comandante Monterrey.Depois de ter perdido a final do torneio Apertura para o Club America, o Cruz Azul entrou mal no Clausura, registando um empate e uma derrota, mas colocou agora um ponto final essa série ao triunfar diante do Tigres.